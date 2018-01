Napoli-Bologna, Donadoni: "I rigori? Mi fa rabbia"

Roberto Donadoni non ci sta. Alla fine di Napoli-Bologna la rabbia del tecnico non si placa, per quanto il tono di voce resti pacato. Il rigore non assegnato ai rossoblù per il mani in area di Koulibaly e quello, al contrario, fischiato nell'area opposta per il contatto leggero Masina-Callejon, non sono andati giù all'allenatore emiliano per la disparità di trattamento.



"Ritengo che ci sia sempre una leggera preferenza verso le grandi squadre: mi fa rabbia, se partiamo dagli stessi presupposti, non comprendo perché il mani di Koulibaly non venga fischiato mentre il fallo di Masina sì; da una parte decide l’arbitro e la Var non interviene, dall’altra non decide lui ed è la Var a rettificare. Il contatto Callejon-Masina non è andato a rivederlo al monitor. Non credo che la prestazione di Mazzoleni sia stata positiva. Quando sono andato a chiedere spiegazioni, mi ha detto che l’arbitro non può giudicare l’intensità del contatto, ma allora cosa fa in campo? Dovrebbe occuparsi solo di questo, altrimenti verrebbero assegnati 26 rigori a partita ed ogni contatto avrebbe lo stesso valore”.