Napoli, biglietti meno cari per la partita contro la Roma

Il costo dei biglietti al San Paolo per la partita Napoli-Roma (prevista domenica 15 ottobre alle 15) sarà più morbido: la curva, per esempio, scende da 40 a 25 euro. Sconti anche per la Tribuna centrale (da 90 euro a 65), per la Tribuna laterale (da 60 a 45) e per i Distinti (da 50 a 35).



E' questo il gesto di distensione scelto da Aurelio De Laurentiis, sistematicamente contestato dalle curve per il caro-biglietti nelle ultime partite casalinghe del Napoli, per tendere la mano ai tifosi. Una buona notizia anche per Maurizio Sarri, che aveva chiesto al presidente azzurro di stare vicino alla squadra in un momento delicato della stagione.