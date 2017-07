Napoli-Bassa Anaunia 17-0, Mertens ricomincia con 6 gol

Il Napoli ricomincia da 17 e nella terra della "Smorfia" non è esattamente un numero portafortuna. Poco importa: era lecito aspettarsi una goleada dal primo test stagionale contro la Bassa Anaunia e goleada è stata. La prima rete l'ha segnata Lorenzo Insigne, come capita sempre negli anni dispari, nel secondo tempo è entrato Dries Mertens che ha cominciato a scatenarsi. 6 gol, 4 da centravanti, di cui 3 in 7 minuti, 2 anche da ala quando è entrato Pavoletti. Tripletta per Milik nel primo tempo.



Per la squadra di Maurizio Sarri un piacevolissimo viatico per una stagione che la vedrà ancora tra le grandi protagoniste. "Siamo qui per allenarci e quello di stasera è stato un buon allenamento - ha detto Mertens -. Mi piace giocare da centravanti, mi trovo bene. Scudetto? E’ dura, la Juve è la favorita numero uno. Ogni anno comprano nuovi giocatori, noi dobbiamo pensare a vincere partita dopo partita e poi si vedrà".



NAPOLI primo tempo (4-3-3): Sepe; Maggio, Maksimovic, Chiriches, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne.

NAPOLI secondo tempo: Rafael; Maggio (dal 22' Hysaj), Koulibaly, Albiol, StrinicM Zielinski, Diawara, Rog; Ounas (dal 22' Pavoletti), Mertens (dal 39' Leandrinho), Giaccherini.

MARCATORI: p.t. Insigne al 3' e al 32', Milik al 23', al 34' e al 45'; Allan al 24', Maksimovic al 44'; s.t. Mertens al 2', al 5', al 9', al 17', al 23' e al 33', Giaccherini al 4' e al 27', Rog al 6', Pavoletti al 25'