Napoli, ancora differenziato per Reina: è in dubbio per la Juventus

Hjsay e Hamsik del tutto recuperati, Reina ancora in dubbio. Si è chiusa così la seduta di allenamento di oggi del Napoli a 48 ore dalla supersfida contro la Juventus al San Paolo. Il portiere spagnolo ha infatti svolto ancora allenamento differenziato nella doppia seduta che Sarri ha fatto svolgere a Castel Volturno: le condizioni del polpaccio che lo hanno bloccato nel ritiro della Spagna sono in continuo miglioramento, ma la sua presenza è ancora a rischio domenica.



Sabato lo staff medico azzurro verificherà le sue condizioni in un ultimo test che dirà se il n.1 è pronto per scendere in campo al San Paolo. Disco verde, invece, per l'albanese e lo slovacco, tornati malconci dalle rispettive nazionali, ma che si sono allenati regolarmente con il resto della squadra.