Napoli, Ancelotti: "Spero di portare quello che manca per lo scudetto"

Carlo Ancelotti difenderà i colori del Napoli ma non può non dedicare parole dolci al Milan, che sarà ospite domani al San Paolo: "Incontrare Gattuso, Maldini, Leonardo e tutte le persone che hanno lavorato con me in rossonero è sempre un piacere. Sarà come un concentrato di emozioni ma la cosa più importante sarà fare una bella prestazione davanti ai nostri tifosi".



Una partita importante, anche se siamo solo alla seconda giornata: "Troveremo un avversario rinnovato, rinforzato. Higuain? Lo conoscono meglio i miei giocatori di me... ma non soffermiamoci troppo sugli avversari, pensiamo a noi.Dopo la vittoria sulla Lazio l'autostima è cresciuta, le vittorie aiutano, soprattutto se contro le grandi squadre. L'importante sarà partire bene, all'Olimpico per 30 minuti abbiamo fatto ridere".



Qualche indicazione di formazione: "Milik o Mertens? Li ho provati entrambi, possono anche giocare insieme. Non è un dualismo. E non c'è favorito tra Ospina o Karnezis. Verdi può giocare in varie posizioni, non solo al posto di Callejon".



Così Ancelotti sullo scudetto: "Rincorrere le utopie è un po’ azzardato, rincorrere un sogno è diverso. L'anno scorso sono mancati solo tre punti, il titolo è rimasto ad un passo. Quello che manca spero di portarlo io. Comunque ne riparliamo a fine stagione...".