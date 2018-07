Napoli, Ancelotti si rilassa a Capri prima del ritiro

Martedì inizia la stagione del nuovo Napoli targato Carlo Ancelotti, il tecnico italiano si sta godendo le ultime ore di vacanza a Capri dove è sbarcato ieri a mezzogiorno per poi incontrarsi con Aurelio De Laurentiis nel tardo pomeriggio. Per il tecnico bocca chiusa, anche se ha firmato qualche autografo, non è mai uscito dall'hotel Quisisana (foto Caprinews.it) fino alle 22 quando è andato al ristorante Aurora con il presidente azzurro.



L'occasione per vedere all'opera Dries Mertens in Brasile-Belgio ma anche di fare un mini-vertice di calciomercato, la priorità è il terzino destro che dovrà sostituire Maggio come vice-Hysaj. Ancelotti e famiglia (presenti la moglie e la figlia Katia) rimarranno sull'isola fino a lunedì quando i giocatori dovranno presentarsi all'hotel Vesuvio, la partenza per il ritiro è prevista per il giorno seguente.



De Laurentiis, che ieri mattina è stato a Castel Volturno per monitorare i lavori di ristrutturazione del centro sportivo, ha programmato di restare una ventina di giorni a Dimaro (Trentino Alto Adige) per seguire da vicino il nuovo corso tecnico.