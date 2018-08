Napoli, Ancelotti: "Serata bellissima, straordinario il nostro carattere"

Carlo Ancelotti si gode la vittoria del Napoli in rimonta contro il Milan. "Dopo il 2-0 c'è stata la nostra veemenza, la voglia di non mollare e crederci: abbbiamo messo in mostra un carattere straordinario. Il 2-0 era immeritato, il Milan non aveva dato segnali di grandi pericolosità, ma ci ha sorpreso su due cambi gioco simili. Poi ho cambiato sistema e la spinta del pubblico è stata decisiva", le parole dell'allenatore azzurro a Dazn.



Il passaggio a un altro modulo è stato determinante: "Questa squadra ha tante conoscenze del 4-3-3, ma si può utilizzare anche il 4-2-3-1. Mancava pressione su Biglia e bisognava cambiare qualcosa, ma non sul gioco d'attacco che era abbastanza efficace. Mertens non è sicuramente un trequartista tipico, ma è molto abile in combinazione con Insigne e con Milik al centro. Gioca leggermente a sinistra e con Insigne ancora più largo possiamo sfruttare al meglio le fasce".



Hamsik non ha brillato: "Secondo me sta facendo molto bene da playmaker. Migliorerà nel momento in cui organizzeremo meglio un gioco un po' più lungo e verticale, le sue doti nel passaggio lungo ne beneficeranno, ma ne sono molto contento".



Infine sull'incrocio con Gattuso: "Conservo un ricordo buono di tutti i calciatori che ho allenato, con Gattuso è qualcosa di particolare. Si chiude una serata bellissima e piena di emozioni. Siamo stati tutti fortunati, soprattutto io che non ho pagato il prezzo del biglietto".

IL TWEET DI DE LAURENTIIS