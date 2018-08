Napoli, Ancelotti: "Malcuit? Ora chiamo Sarri e vedo se mi aiuta"

Il Napoli batte 3-1 il Borussia Dortmund e cancella in parte lo 0-5 col Liverpool. Ma a Carlo Ancelotti le critiche ricevute dopo il tonfo in amichevole non le ha dimenticate: "Malcuit è un terzino molto molto offensivo, veloce, ma è chiaro che si deve inserire con gli altri e imparare i movimenti della difesa, che i ragazzi fanno molto bene - spiega il tecnico parlando del nuovo acquisto -. Magari dovrò telefonare Sarri e vedere se mi aiuta".



L'ultima frase la pronuncia ridendo, forse un po' risentito: l'hanno beccato perché il suo Napoli, in questa fase iniziale, subisce più gol rispetto a quello della passata gestione. Anche col Dortmund qualche errore si è visto, ma anche molti passi avanti: "Vincere non è tanto importante in questo momento. C’è l’idea di cambiare qualcosa, che necessita più tempo, questo è normale. Dobbiamo aprire più il gioco in fase di costruzione".



"Il tipo di gara rispetto al Liverpool è stato diverso, abbiamo atteso un po' in più e abbiamo rischiato meno. Ma quando le gambe staranno meglio cercheremo una pressione più alta, non c’era possibilità di tenere ritmi altissimi oggi. Il gol di Milik è un’ottima notizia, è un giocatore presente in tutte le fasi del gioco. Bisogna avere pazienza con lui, conosciamo le sue vicissitudini. Ora sta bene e senza dubbio il gol lo aiuterà. Con Mertens si cambierà? L’idea resterà quella, poi ogni interprete ci mette del suo. Dries può giocare sia come punta centrale, che più arretrato o come esterno, quella che credo sia la sua posizione ideale".