Napoli, Ancelotti: "L'obiettivo è la conquista dello scudetto"

Ancelotti non si nasconde. Sul sito ufficiale del tecnico viene presentato così il ritiro del Napoli a Dimaro: "Carlo ha convocato 23 calciatori per il 10 luglio in Trentino, dove resteranno fino al 30.07 per venti giorni di lavoro intenso, che serviranno a gettare le basi e a preparare un progetto sportivo che si pone come obiettivo la conquista dello scudetto…".



Il tecnico ha le idee chiare e proverà a fare meglio del suo predecessore, Maurizio Sarri, che nell'ultima stagione ha chiuso al secondo posto alle spalle della Juventus dopo aver cullato a lungo il sogno tricolore.



Questi gli avversari degli azzurri nel corso della preparazione estiva: Gozzano, Pisa (Serie C), Carpi (Serie B), Chievo e Liverpool.