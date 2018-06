Napoli, Ancelotti: "Io mai all'Inter o al Barcellona"

In attesa di cominciare ufficialmente l'avventura da allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti sta facendo da opinionista in una televisione messicana per i Mondiali 2018 in Russia.



Il tecnico ha scherzato sulla possibilità di diventare ct del Messico ("Perché no?") anche se ha confermato di non essere ancora pronto: "Non ho mai allenato una nazionale e un giorno mi piacerebbe farlo. Sono stato contattato dall’Italia ma ho declinato perché preferisco ancora allenare un club giorno dopo giorno".



Ancelotti ha anche chiuso a due squadre prestigiose: "Io al Barcellona? Sarebbe complicato per me dopo aver allenato il Real Madrid, così come non allenerei mai l’Inter dopo tanti anni sulla panchina del Milan".