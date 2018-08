Napoli, Ancelotti: "Fu colpito dal San Paolo nel 1988"

Napoli-Milan di sabato sera non varrà come la sfida di 30 anni fa che di fatto assegnò lo scudetto ai rossoneri ma per Carlo Ancelotti è come un cerchio che si chiude: "Fu uno spettacolo unico e la passione della folla in tribuna mi lasciò a bocca aperta, come del resto in altre occasioni in cui sono ritornato da avversario a Fuorigrotta. Deve essere da quel magico pomeriggio, però, che ho cominciato davvero a coltivare il mio sogno di lavorare al Sud, trasformatosi poi in realtà all’inizio di questa estate con l’offerta di Aurelio De Laurentiis, a cui ho subito risposto di sì" le parole a Repubblica.



Insomma, stregato dai tifosi avversari: un po' come accaduto a Cristiano Ronaldo che ha scelto di 'ripagare' i tifosi della Juventus, colpiti dalla rovesciata in maglia Real Madrid, vestendo il bianconero, oggi Carletto tenterà di restituire quello scudetto tolto proprio agli azzurri nel 1988. Dopo il successo sulla Lazio, gli avversari saranno di un colore amico: "Debutto da padrone di casa sulla panchina di Fuorigrotta e guarda caso il primo avversario è proprio il mio Milan: quella di sabato sera diventerà pure una rimpatriata tra amici".