Napoli, Ancelotti: "Figuraccia? Meglio ora che tra un mese"

Carlo Ancelotti prova a guardare il bicchiere mezzo pieno nonostante il pesante ko in amichevole contro il Liverpool. "I cinque gol subiti danno fastidio, perdere brucia sempre, ma abbiamo cercato di giocare a viso aperto, ci serviva" le parole del tecnico del Napoli a Sky.



Questa l'analisi del match: "Abbiamo fatto fatica soprattutto in uscita dalla metà campo e con le loro ripartenze. Abbiamo bisogno di un po' di tempo affinché tutto diventi naturale, ma abbiamo fatto qualcosa di buono, soprattutto sul 2 a 0. Comunque meglio fare una figuraccia ora che tra un mese. La manovra deve essere più veloce e invece è stata lenta e sporca. Gli attaccanti si sono mossi bene, non hanno colpe".



Il morale resta alto: "Ci sono fiducia ed entusiasmo, restano anche dopo questa sconfitta. Il Napoli ha valori, i problemi li risolveremo. Mercato? Il rinnovo di Koulibaly è importante, dimostra quanto questa società voglia fare bene e ha mantenuto la promessa di non vendere i giocatori importanti. Questa squadra è competitiva e completa, anche dopo stasera".