Napoli, Ancelotti: "Estate travagliata, questa vittoria ci farà bene"

Carlo Ancelotti ha analizzato il successo per 2-1 del suo Napoli sulla Lazio al termine della gara: "L'inizio è stato un po' troppo lento. Dobbiamo crescere, ma poi siamo migliorati e abbiamo portato a casa una partita sofferta" - ha dichiarato ai microfoni di Dazn - "Emozionante tornare in Italia, ci tenevo molto a iniziare con un successo, dopo un'estate un po' travagliata. Napoli è un posto unico, con tanto entusiasmo e una grande squadra, piena di qualità. Sono tornato anche per questo".



L'allenatore azzurro si è anche reso protagonista di un siparietto simpatico con Shevchenko, neo opinionista di Dazn: "Milik assomiglia a Sheva? Adesso è sicuramente meglio (ride ndr). A parte gli scherzi, Milik ha fatto bene, gli auguro di fare una carriera come quella di Andriy". Tornando alla partita. "Andare sotto ci ha fatto bene", mentre sul Milan, prossimo avversario: "Affronterò Gattuso e saluterò Maldini: sarà speciale".