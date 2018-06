Napoli, Ancelotti: "Conosco i tifosi, farò del mio meglio"

"Mi aspetto di fare del mio meglio come sempre. Conosco molto bene l'atmosfera e gli appassionati tifosi del Napoli perchè ero un avversario quando Maradona giocava a Napoli". Carlo Ancelotti, nel corso del "The World Cup and Economics 2018", si sofferma brevemente anche sulla nuova avventura che lo attende dopo la firma con il club campano lo scorso 23 maggio.



L'ex tecnico del Bayern non intende cancellare il lavoro svolto dal suo predecessore, Maurizio Sarri: "Questa è una squadra che ha fatto davvero bene negli ultimi due anni e voglio ripartire da lì". Ripartire e se possibile alzare ulteriormente l'asticella: significherebbe conquistare quello scudetto accarezzato a lungo nell'ultimo campionato e che il Napoli non vince dal 1990.



Infine, sul Mondiale: "Il Brasile ha più possibilità perché Tite ha costruito una difesa davvero forte e, considerando già la loro fantastica qualità offensiva, questo mix delle due cose li rende i veri favoriti. Poi ci sono Argentina, Germania e Spagna. Sorprese? Due possibili outsiders potrebbero essere il Belgio, con tanti giocatori che provengono dalla Premier League, e la Croazia che ha un buon mix di esperienza a qualità".