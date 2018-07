Napoli, Ancelotti: "Cavani? Solo voci. Ho giocatori fantastici"

Carlo Ancelotti a tutto campo nella conferenza stampa di fine ritiro a Dimaro. Il tecnico del Napoli anzitutto allontana Edinson Cavani, accostato agli azzurri e sogno dei tifosi: "Sono solo voci, ho dei giocatori fantastici e ho la fortuna di allenarli, quelli delle altre squdare non mi interessano".



Il reparto offensivo è dunque al completo: "Non ho ancora visto Mertens, però può giocare in tutte le posizioni dell'attacco. Milik l'ho visto bene, non ha problemi, ha un difetto di condizione rispetto agli altri che hanno iniziato prima, ma si allena bene. Quanti gol farà non m'interessa, penso a quanti gol fa il Napoli lui non è solo un goleador, gestisce bene il pallone, è utile anche in fase costruzione".



Ancora sugli attaccanti: "Insigne l'ho provato anche come centravanti arretrato, ma lui deve stare nel posto dove sa giocare. Callejon è un esterno fantastico, che attacca la profondità dall'esterno. Inglese può fare molto bene, è un umile lavoratore, c'è competizione tra tutti in rosa e si dovrà giocare il posto con gli altri. Ma in generale tutta la rosa che ho a disposizione è di qualità, competitiva, giovane e con grande qualità fisica".



L'allenatore azzurro smentisce quindi alcune ricostruzioni: "Ho letto che sarei venuto a Napoli per richiedere top player, invece sono qui perché mi piace il progetto e voglio aiutare questo club a crescere nei prossimi anni".



Sul mercato e la necessità di acquistare un portiere e un terzino dopo il mancato arrivo di Sabaly: "Ci sono situazioni che stiamo valutando con la società, poi decideremo. Non abbiamo emergenza, la squadra è ben fatta e il mercato chiude il 17 agosto, ci sarà qualche movimento da fare e, nel caso, lo faremo con molta calma e serenità".



Con Aurelio De Laurentiis l'intesa è totale: "È un piacere lavorare con lui, si parla poco di calcio ma di tante cose. Ha grande cultura, uno dei miei hobby è il cinema e discuterne con lui è una bella esperienza. L'ambiente è motivato".



Il numero uno dei campani è stato contestato dai tifosi con duri striscioni: "Mi sorprendono un po', questa è una società che negli ultimi 12 anni ha fatto passi da gigante grazie al presidente, capace di costruire una società di gente capace con giocatori bravi e giovani senza spendere cifre folli e gli va riconosciuto, è un dato oggettivo".



Nessuna polemica per i sorteggi dei calendari con un avvio difficile per il Napoli: "Si tratta di una casualità, prima o poi affronteremo tutte le squadre".



Parole di elogio per Marek Hamsik, schierato nel nuovo ruolo di regista: "Lui è felice, sembra abbia giocato sempre lì, ci può dare qualità e ampiezza, cambi di gioco e verticalizzazioni. Non sarà il perno del centrocampo erché abbiamo sei centrocampisti di ottimo livello e li utilizzeremo tutti. A fine anno non voglio avere giocatori sfiancati e altri demotivati".