Napoli, Allan: "Ronaldo non vince da solo, lottiamo con la Juve"

A Napoli è tornato l'entusiasmo. La vittoria con la Lazio ha messo da parte, almeno per il momento, i dubbi sulla nuova era e anche i giocatori, ora, hanno ripreso a crederci: "Stiamo provando a mettere in pratica quanto più velocemente possibile quello che ci chiede Ancelotti, non possiamo già pensare allo scudetto - ha detto Allan al portale brasiliano Lance - però vogliamo partire bene e guardare partita dopo partita. Se poi saremo in una buona posizione, allora lo scudetto diventerà uno dei nostri obiettivi".



"L'arrivo di Crisriano Ronaldo in Italia aumenta la visibilità del torneo e regala un motivo in più per competere. Certo, è importante avere in Italia il calciatore che per cinque anni è stato il migliore al mondo: dimostra il fatto che i club stanno tornando a spendere e vogliono lottare per i trofei. L'arrivo di Cristiano dà molta qualità alla Juventus, ma un giocatore non può vincere da solo il campionato"



"Noi pensiamo a noi stessi, faremo ciò che abbiamo sempre fatto e proveremo a lottare con la Juventus. Inter e Milan hanno passato dei momenti difficili, ma hanno investito molto e stanno tornando per lottare per i vertici, è una cosa buona per il campionato italiano, che torna ad essere competitivo come un tempo, lo spettacolo del campionato non può che aumentare".



"Careca e Alemao hanno vinto titoli con questa maglia e ne hanno fatto la storia: vorrei seguire le loro orme. Jorginho era un calciatore molto importante per noi ma è andato via: con gli altri ragazzi che abbiamo in rosa sopperiremo nel modo migliore al suo addio. Abbiamo una rosa molto buona che ci aiuterà a fare un grande campionato. La mia esperienza di sette anni in Italia non può che aiutarmi, anno dopo anno ne guadagno in esperienza".