Napoli, Allan ha rinnovato fino al 2023

Era nell'aria, oggi è arrivata la conferma ufficiale: Allan ha rinnovato il contratto con il Napoli portando la scadenza dal 2019 al 2023. L'annuncio è arrivato sull'account ufficiale del club partenopeo con le parole di Aurelio De Laurentiis che "ringrazia Andrea Chiavelli (ad, ndr) e Cristiano Giuntoli (ds, ndr) che hanno collaborato in questi mesi all’estensione del contratto di Allan fino al 2023 e ringrazia il calciatore per aver sottoscritto in data odierna il relativo contratto".



Per il centrocampista brasiliano, partito in sordina ad inizio anno per poi crescere e diventare titolare inamovibile, anche un aumento di ingaggio. Guadagnava 1,5 milioni di euro, il nuovo accordo dovrebbe portarlo a 2,5-3 milioni all'anno. Una buona notizia per Maurizio Sarri e un avviso alle tante pretendenti di Allan.

Aurelio De Laurentiis ringrazia Andrea Chiavelli e Cristiano Giuntoli che hanno collaborato in questi mesi all’estensione del contratto di Allan fino al 2023 e ringrazia il calciatore per aver sottoscritto in data odierna il relativo contratto #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 8 marzo 2018