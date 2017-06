Napoli, Albiol replica a Pjanic: "Non cado da solo e non inganno l'arbitro"

La ferita per l'eliminazione dalla Champions è una ferita ancora aperta in casa Napoli. "Era da tanto tempo che non vedevo il Real Madrid così in difficoltà come al San Paolo. Per 50 minuti si può dire che abbiamo dominato" sottolinea Raul Albiol ai microfoni di Premium Sport.



Ha suscitato qualche perplessità la tattica scelta da Sarri sui calci d'angolo: "La verità è che Sergio Ramos è il migliore del mondo di testa. In più hanno giocatori molto abili a crossare come Modric e Kroos. Noi invece siamo una squadra abbastanza piccola e soffriamo sulle palle inattive. E' una specialità del Real mentre sotto questo aspetto noi dobbiamo migliorare".



Ora l'obiettivo è riconquistare l'accesso immediato alla Coppa dalle grandi orecchie: "E' importante andarci in maniera diretta, bisogna guardare avanti e ripartire tornando subito al successo contro il Crotone domenica al San Paolo"



Oltre al campionato il Napoli deve ancora disputare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve. All'andata i bianconeri hanno vinto 3-1: "Non è ancora finita e speriamo di arrivare in finale, sarebbe fantastico vincere un titolo".



Albiol nella partita dello Stadium è stato protagonista di un episodio discusso nell'area bianconera, un contatto con Pjanic che l'arbitro non ha giudicato falloso e a Radio Kiss Kiss il difensore ha voluto dire la sua: "Io non sono un attaccante che cade da solo. Ho sempre fatto tutto in maniera regolare, non mai visto un rosso nella mia carriera. Non faccio niente per mettere in difficoltà un arbitro, poi non ha fischiato e va bene". Secca dunque la replica a Pjanic: il bosniaco aveva affermato infatti che era stato Albiol a cercare il contatto per ingannare l'arbitro e ottenere il rigore.