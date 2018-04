Napoli, Albiol: "Juve? Noi lottiamo contro tutto il nord"

Non si è ancora spenta a Napoli l'euforia per la vittoria all'ultimo minuto contro la Juventus, i festeggiamenti sfrenati di domenica notte hanno trasmesso sensazioni uniche ai giocatori di Maurizio Sarri, che ora sognano ad occhi aperti: "Se vinciamo lo scudetto? Il problema è che dopo non potremo uscire di casa per un mese - ha detto Raul Albiol, intervistato da El Partidazo de Cope - Di ritorno da Torino siamo stati un'ora bloccati nel traffico dell'aeroporto. La gente è felice, in caso di vittoria dello scudetto la città potrebbe anche impazzire".

"Con la Juventus c'è grande rivalità - continua il difensore spagnolo ancora su di giri per l'impresa dello Stadium - ed erano anni che non si vinceva a Torino. Averlo fatto rimettendoci in corsa per lo scudetto è importantissimo, speriamo ora di poterlo anche festeggiare tra un mese. Adesso abbiamo solo la voglia di vincere tutte le gare che restano e sperare di trionfare alla fine. La Juventus ha tantissimi tifosi in tutta Italia, noi lottiamo soli contro loro e contro il Nord. Napoli ama il calcio ed i suoi calciatori, non accadeva da trent'anni di giocarsi lo scudetto, dai tempi di Maradona. Però allora c’era il più forte giocatore di tutti i tempi a differenza di oggi”.

La pressione, secondo Albiol, a questo punto è soprattutto sui bianconeri: "La Juventus è una super squadra, abituata a a vincere soprattutto in Italia negli ultimi anni. Da tempo non c'era un testa a testa per la vetta fino alla fine ed era questo il nostro obiettivo principale. Calendario favorevole? È relativo - aggiunge Albiol -, ogni partita è in grado di riservare delle sorprese. La Juve avrà due trasferte ostiche contro Inter e Roma. Ma sia per loro che per noi si tratterà di quattro finali. Ci divide un solo punto e dobbiamo provarci fino all’ultimo".

In conclusione una promessa particolare: "Reina? Darebbe spettacolo in caso di vittoria dello scudetto, un po' come fece con la nazionale. Conoscendolo, starà già pensando a qualcosa..."