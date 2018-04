Napoli, Adl studia il restyling di Castel Volturno per tenersi stretto Sarri

Non è ancora andato in scena l'incontro per discutere del rinnovo di contratto ma Aurelio De Laurentiis si sta muovendo per convincere Maurizio Sarri a restare sulla panchina del Napoli. Secondo quanto riportano diversi quotidiani oggi in edicola il presidente azzurro pensa a un importante restyling del centro sportivo di Castel Volturno seguendo anche le indicazioni del tecnico.



In particolare Adl intende migliorare i tre campi di allenamento esistenti (intervenendo pure sui metodi di irrigazione) e realizzarne altri due per la Primavera insieme a un nuovo spogliatoio. Inoltre potrebbero essere costruite una piscina per il recupero dei giocatori infortunati evitando così di affidarsi a strutture esterne e nuove sale per gli stessi calciatori nell'hotel.



Così l'ammodernamento di Catel Volturno, nell'ottica del numero uno della società campana, rappresenterebbe la garanzia di crescita e ambizione del club e quindi un''arma' in più nella trattativa con Sarri.