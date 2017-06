Napoli, AdL: "Gabbiadini merita spazio, Aubameyang non ci serve"

Si dice "tranquillo e rasserenato sull'andamento del Napoli" Aurelio De Laurentiis nella consueta intervista a Radio Kiss Kiss dopo il pareggio degli azzurri a Istanbul contro il Besiktas. Il presidente del Napoli difende Manolo Gabbiadini dalle critiche: "Tutti lo stanno crocifiggendo ma lui non ha colpe. In occasione dell'espulsione ha commesso un gesto che non ha mai fatto, è stato squalificato e questo non l'ha aiutato. Credo che bisogna ancora dargli spazio". De Laurentiis, un po' presidente e un po' allenatore, è tornato anche a parlare di possibili nuove soluzioni tattiche: "Con Benitez abbiamo segnato tantissimi gol e vinto tantissime partite giocando con Hamsik trequartista, non voglio dare suggerimenti però magari il 4-3-1-2 farebbe al caso della nostra squadra. Potrebbe giovare a Gabbiadini ed è un modulo che il nostro allenatore conosce molto bene". Un fiume in piena AdL, che è tornato anche a parlare di mercato: "Spero che Milik torni già durante il mese di gennaio perché per il gioco di Sarri occorre un attaccante con determinate caratteristiche - ha detto - E' molto difficile trovarlo. I tifosi fanno tanti nomi, io a Sarri ne avrò fatti almeno una quindicina ma alla fine è lui che sceglie. Ad esempio, sono tre anni che parlo di Aubameyang ma finalmente ho capito che non è il nome che serve al Napoli".

Chiuso l'argomento campo si è aperto quello stadio: "Bisogna ragionare anche sul tema della sicurezza, che non c'è ed evitare contrasti o divisioni tra buoni e cattivi, in cui de Magistris è buono perchè vuole uno stadio da 60.000 posti e io no perchè lo voglio più piccolo", ha detto il il patron azzurro. "De Magistris - ha aggiunto De Laurentiis - è una persona intelligente ma è un politico. Non è informato su alcuni sviluppi in materia che io conosco. La verità è che siamo agli ultimi posti sulle classifiche sullo stadio e sulla sicurezza, dovrebbero chiudere molti stadi in Italia". Infine una battuta sul match di sabato sera contro la Lazio: "Ieri mi ha impressionato lo stadio del Besiktas. Sul San Paolo decideranno i tifosi, se vogliono venire siamo pronti ad abbracciarli. Sto studiando anche possibilità per dare un sostegno ai terremotati".