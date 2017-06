Napoli, a Madrid puoi fare l'impresa: ecco perché in 5 punti

Troppo bello per essere falso. Il Napoli che non perde da 13 partite consecutive in campionato e che ha collezionato 17 risultati utili consecutivi, può ambire alla grande impresa mercoledì sera, in Champions League, contro il Real Madrid: il conto alla rovescia sta per terminare e per l'evento del 15 febbraio che potrete vedere in esclusiva solo su Premium Sport i sogni di gloria sono sempre più numerosi. In 5 punti vi spieghiamo perché.

ATTACCO ATOMICO

SPIRITO

KOULIBALY

REAL DEBILITATO

MERTENS

- Il Napoli ha segnato, 72 complessivi in tutta la stagione che, certo, impallidiscono di fronte ai 98 del Real Madrid, ma la rendono comunque la squadra più prolifica (oltre che più divertente) d'Italia. Con l'addio di, che accentrava su di sé tutta la manovra, e l'infortunio di Milik, Sarri ha fatto di necessità virtù.- Il Real Madrid èe del mondo in carica, ha una rosa costruita a suon di acquisti milionari e il Pallone d'oro Cristiano Ronaldo: il Napoli giocherà con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere e la spensieratezza di chi in ogni partita va in campo divertendosi.: "Se crediamo nelle nostre qualità possiamo farcela". Se lo farà dall'inizio la fiducia crescerà.- Dopo aver subito sempre gol per 7 partite consecutive in campionato,. Non è un caso che sia successo proprio in coincidenza del ritorno di K2, Kalidou Koulibaly, infortunato a fine dicembre e poi via per la Coppa d'Africa a gennaio. Con il senegalese, la difesa acquista forza, eleganza e sicurezza.- Zidane recupera tutti insieme, tre possibili titolari, perci vuole un miracolo. Con la rosa che ha, avrebbe potuto farne a meno e ne ha fatto a meno restando in testa alla Liga, ma facendosi eliminare dal Celta Vigo in Coppa del Re. Ma in quali condizioni arriveranno alla gara di mercoledì? In Spagna, oltre tutto, dicono che anchenon sia al top...- È il fattore chiave, probabilmente: da quando Sarri l'ha provato falso 9 il Napoli è cambiato e lui si è trasformato da buon giocatore incon già tre hattrick in campionato, roba da Cristiano Ronaldo appunto. Anche col Genoa, seppur senza segnare, ha fatto impazzire gli avversari: può riuscirci anche con Sergio Ramos e Varane.