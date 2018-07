Napoli, 5-1 al Carpi: Ancelotti può sorridere

Altre conferme per Carlo Ancelotti. Il Napoli, alla seconda uscita stagionale dopo il 4-0 al Gozzano, travolge 5-1 il Carpi e il tecnico può ritenersi molto soddisfatto per la prestazione dei suoi, in crescita anche dal punto di vista atletico.



Gli azzurri sbloccano la gara dopo appena 2' grazie ad Allan (sempre molto abile negli inserimenti e nel secondo tempo schierato come terzino destro) e al 39' raddoppiano con il destro di Roberto Inglese, al centro dell'attacco con Ounas e Insigne (falso nove dopo l'intervallo) ai suoi lati. Proprio la posizione delle ali non passa inosservata perché spesso si accentrano aprendo spazi in avanti ai due terzini (Hysaj e Luperto in questa occasione).



Nella ripresa, con un Hamsik in grande spolvero nel ruolo di regista, a finire sul tabellino dei marcatori sono Callejon (al 66' su assist di Insigne al termine di un contropiede), Verdi (passaggio di Callejon e tocco facile al 73' a porta praticamente vuota) e Vinicius all'84' (servizio di Grassi). Piu a 5' dal termine segna il gol della bandiera per i biancorossi.