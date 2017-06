Napoli, 30 anni dal primo scudetto: Bruscolotti attacca De Laurentiis

Festa con macchia a Napoli: nel giorno del trentennale del primo scudetto, il ricordo di quel 10 maggio 1987 viene parzialmente rovinato dalla mancata concessione del giro di campo al San Paolo alla delegazione degli allora campioni d'Italia. La bandiera di quel Napoli, Giuseppe Bruscolotti, se l'è presa anche con Aurelio De Laurentiis per aver trovato lo stadio "sbarrato".



"Questo è il massimo - ha tuonato Bruscolotti -, tenere fuori la squadra ha vinto, poi vediamo gente che si sta allenando. Non so da chi sia partita la cosa, ma è una vergogna. Non so cosa dire, è assurdo. Il Comune ci ha ricevuto, ci ha dato un riconoscimento, con l'assessore avevo parlato, dovevano venire anche loro ad accompagnarci. Avevamo chiesto la pista, non il campo che è di ADL. Non so chi sia stato, ma se è stato lui ha fatto un'altra cosa degna di lui. Io mi vergognerei al posto di chi ha deciso. Appello? Mai, preferisco stare fuori. Ha dimostrato di nuovo cosa significa per lui il vecchio Napoli, se è stato lui. Siamo andati in giro a rivivere quei momenti con la gente, volevamo solo fare una passeggiata".



La replica del Napoli è chiara: "È vero che il Napoli ha l'uso esclusivo del terreno di gioco del San Paolo - ha detto il responsabile operativo Alessandro Formisano - ma è altrettanto vero che la società non ha alcuna competenza sulle aree circostanti. Dunque il Napoli non ha alcun titolo per autorizzare chicchessia a calpestare la pista di atletica, cosa che eventualmente può fare solo il Comune di Napoli''. Di tutt'altro avvisto l'assessore allo Sport del Comune, Ciro Borriello: "Per l'attuale regime contrattuale che regola i rapporti tra amministrazione comunale e Ssc Napoli l'uso del terreno di gioco e delle aree circostanti il manto erboso sono di esclusivo utilizzo della Ssc Napoli, ingeneroso addebitare a noi la colpa del mancato ingresso allo stadio dei protagonisti di quella storica vittoria". A queste parole il club ha risposto con un comunicato: "Il Napoli non ha mai negato l'accesso al San Paolo ai campioni del 1987. Non si vede come avrebbe potuto rifiutare a chicchessia l'accesso all'impianto sportivo, anche in considerazione del fatto che i campioni del 1987 non hanno mai presentato una richiesta ufficiale al Calcio Napoli stesso".



In mattinata la squadra, con la quale c'era anche l'ex presidente Corrado Ferlaino, è stata ricevuta in Comune dal sindaco De Magistris cui è stato consegnato un pallone autografato, poi nel primo pomeriggio si è recata in Regione, accolta dal Governatore Vincenzo De Luca.

"A Napoli il calcio ha memoria - ha detto Ferlaino -. La nostra squadra ha vinto perchè era la più forte. Mi meraviglia tutto questo grande affetto per quel grande Napoli". Mentre Bruscolotti aveva lanciato una frecciata a De Laurentiis: "Qualcuno ha detto che non esiste più il vecchio Napoli, noi siamo ancora la storia".

Bruscolotti vs AdL: "E' l'ennesima dimostrazione di quanto tenga alla storia del Napoli..."