Napoli, 16 punti persi con le piccole: il fatturato non c'entra

Ha il miglior attacco del campionato con 77 reti, con Mertens capace di segnare 22 gol in 30 partite sui ritmi che solo Higuain era riuscito a tenere al Napoli, ma poi guardando la classifica la squadra di Sarri è solo terza, con la Juve lontanissima, e con alle spalle Lazio e Atalanta staccate rispettivamente di 7 e 8 punti a testimoniare che forse non sono solo i fatturati a fare la differenza, visto che la piccola ma meravigliosa Atalanta ha battuto due volte il Napoli, a Bergamo ma soprattutto a domicilio al San Paolo con la doppietta clamorosa di Caldara.



Se poi si analizza il pareggio con il Pescara alla prima giornata, o quelli con Palermo e Genoa, per non parlare delle due "X" sul risultato nella doppia sfida con il Sassuolo, ecco che i problemi del Napoli vanno al di là di questioni arbitrali o orari scomodi imposti dal calendario. 16 punti lasciati per strada con le cosiddette medio piccole sono troppi. Serve un cambio di mentalità, perché la qualità del gioco non manca anche se in fretta si dovrà decidere se questo Napoli dovrà puntare sull’attacco dei piccoletti terribili, o avrà bisogno di una prima punta come Milik che a Reggio Emilia ha segnato al primo pallone toccato.



Tutte questioni che dovrà risolvere Sarri sul campo, e i dirigenti del Napoli sul mercato perché la prossima stagione potrebbe cominciare con i preliminari di Champions e sarebbe un intoppo non da poco. Ecco perché da qui alla fine del campionato Hamsik e soci non potranno più commettere passi falsi, a cominciare dalla trasferta in casa di un'Inter ferita, strapazzata 3 a 0 all’andata, ma che davanti ai suoi tifosi cercherà la partita del riscatto contro un Napoli, però, che non potrà rallentare se vorrà sperare ancora nel secondo posto che vale la Champions diretta.

Fabrizio Ferrero