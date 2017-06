Nainggolan: "Roma, voglio restare: aspetto il contratto"

Nessun riferimento al nuovo video virale, ma altre parole sulla Juve arrivano da Radja Nainggolan, che però ha parlato soprattutto di Roma e di mercato. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate a Centrosuonosport.



"Io voglio rimanere a Roma, l'ho sempre detto. Da parte mia è semplice, l'ho sempre dimostrato. Io non so niente di Spalletti all’Inter, cerco di leggere il meno possibile, si vedrà più avanti. Mi fa piacere che la gente mi voglia bene, mi godo questo momento, il futuro si vedrà più in là. Un riconoscimento della società? Io sono sempre qua, ho dato tanto, ho dimostrato, adesso aspetto"



"I 14 gol stagionali? Ho giocato più partite. Il mister mi ha cambiato ruolo, mi sono trovato bene, i gol fanno sempre piacere, abbiamo fatto il primato di punti della Roma con 87 punti, abbiamo fatto un campionato importante. Io lo scudetto lo volevo vincere già quest'anno"



"La gente non capisce che siamo dietro la Juve, ma la Juve giocherà la finale di Champions. Quando ho segnato ai bianconeri il labiale era chiaro, loro mi insultano, nonostante la società mi abbia cercato più volte, quindi gli ho risposto"