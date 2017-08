Nainggolan: "Roma casa mia, non è solo questione di soldi"

Radja Nainggolan è tornato a parlare del rinnovo con la Roma, una scelta che ha scoraggiato anche le pretendenti - Inter e Chelsea su tutte - che lo volevano fortemente: "Qui sono felice, è stata la scelta migliore - le parole a CNN Sports -. Sono ambizioso ma penso anche a vivere bene ed essere felice. Non è solo una questione di soldi, la mia famiglia sta bene a Roma e io sono felice nel posto in cui gioco". Ancora il centrocampista belga: "Ho 29 anni e ho pensato bene a cosa fare e quale fosse la scelta migliore e giusta per me e la mia famiglia, ovvero rimanere a Roma".