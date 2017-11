Nainggolan, Martinez ti boccia: "Hazard e Mertens più forti di lui"

Così è, se gli pare. La spiegazione che Roberto Martinez, c.t. del Belgio, dà sulla mancata convocazione di Radja Nainggolan, fa inevitabilmente discutere. Considerato uno dei migliori centrocampisti della Serie A, tra i pochi in grado di esprimersi ad altissimi livelli sia nella fase offensiva che in quella difensiva, il romanista non trova spazio nella sua nazionale. E il motivo lo fornisce l'allenatore.



"Mi rendo conto che Radja sia un giocatore molto popolare - spiega Martinez al portale Sport Magazine -, ma io devo prendere delle decisioni in funzione dell’equilibrio di squadra. Credo di poter dire che nella posizione di numero 10 Hazard e Mertens siano il meglio che il Belgio abbia da offrire. E Radja ha dato il meglio di sé nella Roma proprio quando è stato impiegato da 10 alle spalle di Dzeko. In Nazionale, quando è stato proposto in quella posizione, non è andata bene".



Con Di Francesco, in realtà, Nainggolan è tornato al suo ruolo originario di interno di centrocampo, un numero 8, mentre gli stessi Hazard e Mertens citati da Martinez in realtà nei club giocano rispettivamente da ala sinistra e da centravanti, non da trequartisti puri. "Sono consapevole che Radja sia un giocatore dalle enormi potenzialità - continua Martinez -, ma non credo posso essere adatto a ricoprire il ruolo di 15esimo o 16esimo uomo. Lui deve essere un elemento fondamentale all’interno di una rosa. Non penso che possa fargli bene essere una riserva: certi giocatori possono esserlo, altri no".



"La cosa più difficile per un ct è trovare l’equilibrio. La personalità esuberante di Radja un pericolo? Io devo vedere prima di tutto il rendimento in campo. Poi quando mi rendo conto che può funzionare in campo a quel punto mi interrogo di come il giocatore sia fuori dal rettangolo verde, ma per Radja ancora non sono arrivato a questo punto. I giocatori devono essere capaci di attirare la mia attenzione come hanno fatto altri, il mio ruolo è quello di costruire la migliore squadra possibile".