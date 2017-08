Nainggolan a un tifoso Juve: "Non posso autografare quella maglia"

Radja Nainaggolan protagonista di un 'siparietto'. Il centrocampista della Roma nel corso della tournée negli Stati Uniti si è fermato, al termine dell'ultimo allenamento a Boston, a firmare autofrafi ai numerosi tifosi presenti. Tra di loro anche un sostenitore della Juventus: alla richiesta di apporre la propria firma sulla maglia bianconera, il belga ha risposto così: "Come posso autografarti quella?".



Il tifoso ha provato a insistere spiegando di amare il calcio ma non c'è stato nulla da fare. "Ami il calcio ma la squadra sbagliata" la replica, con il sorriso, del Ninja che al terzo tentativo del fan ("I tuoi compagni hanno firmato la maglia") ha chiuso ogni possiblità: "Io sono diverso dal resto della squadra".

A Juventus fan tried to get Nainggolan to sign his jersey...



Radja refused! pic.twitter.com/TU0BGIGzFQ