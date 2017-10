Números da décima rodada do Italiano

GENOA-NAPOLI 2-3 (Taarabt, Izzo. Mertens (2), Zukanovic contra) O Napoli de Sarri leva um susto no início do jogo, mais conseguiu virar o placar com um super Mertens.

-9ª vitória consecutiva para o Napoli: os Azzurri estão apenas a dois jogos do recorde histórico de todos os tempos de 11 vitórias que pertence atualmente a Roma e Inter(2006-07).

-Somente o Benevento(0 pontos) fez menos pontos em casa do que o Genoa (1pt) nesta série A.

-Foi o 6º gol na Série A para Adel Taarabt: o 2º contra o Napoli, o único time que ele marcou mais de uma vez na Série A.

-Foi o segundo gol na Serie A para Armando Izzo, o primeiro chegou em janeiro de 2015 contra o Inter.

-Foi a primeira vez que Dries Mertens conseguiu marcar contra o Genoa na Serie A, e foi também o 4º gol dele de falta no campeonato com o Napoli.

-Três dos sete gols sofridos pelo Napoli neste campeonato em (43%) vieram nos primeiros 15 minutos de jogo.

-O Napoli, no entanto é a equipe que recuperou mais pontos de desvantagem nesta Serie A, 12.

-O Genoa por outro lado é a equipe que perdeu mais pontos(8), deixando as equipes adversárias virarem o jogo no atual campeonato.

INTER-SAMPDORIA 3-2 (Skriniar e Icardi (2), Kownacki e Quagliarella) Um Inter sempre mais compacto.

-Era da temporada 1997/98 que o Inter não colecionava 26 pontos após 10 rodadas na Serie A.

-A Sampdoria não perdia 2 jogos consecutivos fora de casa no campeonato desde janeiro de 2017.

-Mauro Icardi, está com 11 gols neste campeonato, é 4ª vez consecutiva que ele consegui ultrapassar os 10 gols com a Inter no Campionato: antes dele, o último Nerazzurro a conseguir foi Christian Vieri.

-Com os dois gols marcados, agora são 100 gols de Icardi com os times italianos em todas as competições (11 com a Sampdoria e 89 com o Inter).

-Mauro Icardi é o melhor marcador em casa neste campeonato, 8 dos seus 11 gols chegaram no San Siro.

-Segundo gol de Milan Skriniar neste campeonato, nenhum defensor marcou mais.

-A Sampdoria é o time que marcou mais gols com os jogadores do banco de reserva nesta Serie A (5 gols).

-Ambos os gols de Kownacki neste campeonato vieram de uma substituição, nenhum jogador conseguiu melhor neste ranking.

-Recorde de finalizações para Ivan Perisic nesta partida de campeonato (7).

-Antonio Candreva igualou-se o seu próprio recorde de toque de bola em uma partida da Serie A com a camisa do Inter (87).

-Fabio Quagliarella participou de quatro gols nas últimas três aparições na Serie A (dois gols e duas assistências) sendo que nos três jogos anteriores não conseguiu partecipar de nenhum gol.

JUVENTUS-SPAL 4-1 (Bernadeschi, Dybala, Higuain, Cuadrado, Paloschi) A Juventus continua a mesma, como nos últimos 5 anos.

-Era desde 1951/52 que uma equipe não conseguia marcar pelo menos 31 gols nos primeiros 10 jogos do campeonato (que foi a própria Juventus).

-Dybala marcou 3 gols de falta nesta temporada, mais do que qualquer outro jogador nos cinco principais campeonatos europeus considerando todas as competições.

-Paulo Dybala com a camisa da Juve marcou 7 gols de falta na Série A, os últimos 6 gols foi do mesmo modo desde que ele veste a camisa da Juventus (2015/16) é o que mais transformou no campeonato neste parcial.

-Dybala marcou 4 gols de fora da área (os 4 dos últimos 6 gols foi assim), ele está em 1º lugar como gols do lado de fora da área neste campeonato.

-Dois gols e duas assistências nas últimas cinco aparições na Serie A para Higuaín, 4 dos últimos 5 gols na Serie A chegaram jogando em casa.

-A Juventus sofreu gols em todos os últimos 4 jogos de campeonato: não acontecia desde novembro de 2016 na Serie A.

-Foi a segunda partida de titular do Bernardeschi com a camisa da Juventus e marcou gol em ambas.

-Bernardeschi marcou 16 gols na Serie A e todos os 16 foram marcados com o pé esquerdo.

-A Juventus também é a equipe que marcou mais gols de fora da área no campeonato (6 gols).

BOLOGNA-LAZIO 1-2 (Savic, Lulic, Lulic contra) A Lazio continua demostrando um ótimo futebol.

-São 25 pontos para a Lazio nesta Série A: até agora os Biancocelestes tinham conseguidos no máximo 22 nos primeiros 10 jogos jogados em 2010/11 e 1972/73.

-Antes deste jogo o Bologna nunca tinha marcado nos primeiros 30 minutos da Serie A 2017/18.

-O Bologna nos últimos 7 jogos jogados em casa na Série A, sofreu sempre gols e marcou em 6 dessas ocasiões (ficou a seco apenas contra o Napoli).

-Milinkovic-Savic encontrou 5 de seus 7 gols na Série A nos jogos em casa.

-A última vez que o Ciro Immobile errou um pênalti na série A foi em março de 2016 contra Torino. O atacante de laziale fez 13 dos 16 batidos até agora, 5 dos quais nesta temporada.

-A Lazio acertou 4 vezes a trave nesta partida: a última vez neste parcial foi o Inter em março de 2014 contra Atalanta.

-Ciro Immobile acertou a trave 3 vezes neste jogo: o último jogador a ter três traves em uma partida da Serie A foi Salah em abril de 2016 contra Bolonha.

-Antes de Senad Lulic, o último jogador a marcar um gol contra e um gol no mesmo jogo da Serie A foi Ajeti contra Pescara em fevereiro, com a camisa do Torino.