Números da décima quinta rodada do Campeonato Italiano

NAPOLI-JUVENTUS 0-1 - Napoli só perdeu 3 vezes nos últimos 45 jogos da Serie A, dois deles contra a Juventus.

- Esta é apenas a terceira derrota doméstica do Napoli na era de Sarri: o anterior contra o Atalanta de Gasperini e a Roma de Spalletti.

- Era desde março de 1997 que a Juventus não sofria um gol na Serie A contra o Napoli no estadio San Paolo.

- A Juventus marcou um novo recorde na Serie A de jogos consecutivos com pelo menos um gol marcado (44).

- 5 gols para Higuain nos últimos 5 jogos jogados contra Napoli (em todas as competições).

- 7 das últimas 11 assistências feitas por Dybala na Serie A foram para o gol do Gonzalo Higuaín.

- Higuain marcou 6 gols nas últimas 5 partidas de Serie A.

- Era desde janeiro de 2017 que Higuain não conseguia marcar em 5 partidas consecutivas. Era desde 27 de agosto contra a Atalanta que Napoli não sofria gols em casa nos primeiros 15 minutos de jogo de jogo no campeonato.

- A Juventus não marcava nos primeiros 15 minutos de jogo desde 25 de outubro contra o SPAL.

- A primeira finalização da Juventus no 2° tempo chegou aos 68 minutos.

- A Juventus nunca tinha sofrido mais de 15 finalizações em uma partida nesta temporada antes deste jogo (21).

ROMA-SPAL 3-1 - Seis vitórias e um empate nos últimos sete jogos para a Roma, que venceu todos os últimos oito desafios contra equipes recém-promovidas. - Gomis marcou um recorde de defesas para um goleiro em uma partida de campeonato (12). O anterior foi sempre o goleiro do SPAL (10) contra a Lazio

- O total de 37 finalizações e 15 no gol são ambos recordes para uma equipe em uma partida deste campeonato.

- Foi o primeiro gol de Strootman nesta temporada. Não marcava desde abril contra o Pescara na Serie A.

- Dzeko marcou em 23 das 24 equipes da Serie A.

- O jejum sem gols do Edin Dzeko acabou com 667 minutos: ultimo gol dele foi em Milan-Roma.

- Foi 11ª expulsão na Serie A para Felipe: de 2006/07 a hoje (nesta temporada foi seu 1° vermelho) é o jogador que já colecionou mais na Serie A. - Essa expulsão do Felipe é a primeira expulsão direta para SPAL neste campeonato, segunda no geral

INTER-CHIEVO 5-0 - Mauro Icardi marcou 16 gols nesta liga, o último jogador que marcou tantos gols assim após 15 rodadas foi Luca Toni na temporada 2005/06 quando jogou na Fiorentina.

- O Inter somou 39 pontos neste campeonato, a última equipe a ter conseguido somar tanto assim após 15 rodadas foi a Juventus em 2013/14 (40 pontos nesse caso).

- Pela segunda vez na sua história, o Inter soma 39 pontos após 15 rodadas da Serie A (2006/07, ganhou o titolo na ocasião).

- Foi a primeira vez que Ivan Perisic marca 3 gols na sua carreira em uma partida(nos 5 melhores campeonatos europeus).

- Chievo é a vítima favorita de Ivan Perisic na Serie A (4 gols, todos no estádio San Siro).

- Os três gols marcados por Milan Skriniar na Serie A chegaram nesta temporada, os dois últimos foram marcados no San Siro.

- As 39 finalizações tentadas pelo o Inter nesta partida representam um recorde de conclusões para uma equipe em uma partida deste campeonato.

- Andrea Ranocchia não jogava de titular na Serie A desde 2 de dezembro de 2016 em Napoli-Inter.