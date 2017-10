Números da 9ª rodada do Italiano

MILAN-GENOA 0-0 O Milan não sabe mais vencer, o técnico Vicenzo Montella corre sério risco de cair essa semana.

- Milan e Genoa não empatava na Serie A desde novembro de 2013: desde então, quatro vitórias para os rossoblu e três sucessos para os rossoneros.

- Foi o 33º empate na Serie A entre Genoa e Milan: jogando contra os rossoneros è a equipe na qual os Grifones tem mais empate.

- O Milan não encontrou o gol contra o Genoa em três dos últimos cinco jogos da Serie A.

- Em particular, os rossoneros permaneceram secos em três dos últimos quatro jogos no campeonato depois de terem encontrado pelo menos uma rede nos 21 anteriores.

- Pela primeira vez desde março passado, o Genoa registrou dois resultados positivos consecutivos no campeonato (1V, 1E).

- O Milan não ficava sem marcar gol em casa a dois jogos consecutivos na Serie A desde setembro de 2012.

- Quatro dos últimos seis jogos entre Milan e Genoa na Serie A teve expulsão de um jogador milanista.

- Somente contra Crotone na primeira rodada do campeonato o Milan fez mais finalizações certas (6 no total) no 1º tempo, contra o Genoa foram (5).

- 10 bolas jogadas, 6 oportunidades criadas e 5 dribles bem sucedidos para Suso contra Genoa: foi um recorde para o espanhol em uma partida desta série A.

- Bonucci (aos 25') é a segunda expulsão mais rápida desta Serie A depois daquela de Federico Ceccherini (ao 5º minuto, sempre contra contra o Milan).

TORINO-ROMA 0-1 Uma Roma compacta com um super Koralov. Por falar em Kolarov, ele sempre gostou da camisa 11 porque desde pequeno era um fã do técnico do Torino Sinisa Mihajlovic.

- A Roma bateu novamente o recorde de vitórias consecutivas fora de casa na Serie A: 11 vezes.

- Aleksandar Kolarov é o primeiro jogador a marcar dois gols de falta nesta série A.

- A Roma não marca gols no 1º tempo a 3 jogos da Serie A, depois de ter encontrado pelo menos um gol nas primeiras frações de todos os 11 jogos anteriores do campeonato.

- A Roma tem marcado gols a 15 jogos consecutivos contra o Torino na Serie A.

- 15 faltas para o Torino nos primeiros 45 minutos: nenhuma outra equipe fez tantas faltas assim no 1º tempo nesta série A.

- Os Granadas sofreram gols em todas as últimas seis partidas do campeonato.

- Desde que o Torino voltou para a Serie A em 2012, esta foi a 3ª vez que não finalizou nenhuma vez no gol em um jogo de campeonato.

- Radja Nainggolan participou ativamente de 5 das 14 finalizações da Roma (2 conclusões, 3 oportunidades criadas). Daniele De Rossi é o jogador que recuperou mais bolas nesta partida (11).

UDINESE-JUVENTUS 2-6 A Juventus demorou entrar no jogo, passou por um susto no começo, mais depois acabou goleando a Udinese.

- A Juve não marcava 6 gols fora de casa na Serie A desde novembro de 2012.

- Foi o primeira vez que que Sami Khedira marca 3 gols em uma partida oficial desde março de 2008 (a última vez foi com a Seleção U21).

- Khedira não marcava no campeonato desde abril passado, a Udinese é a única equipe que ele marcou mais de um gol na Serie A (4 gols).

- A Juventus não sofria uma expulsão no campeonato desde maio de 2016 (o último foi Alex Sandro contra o Verona).

- Para Mario Mandzukic, foi o primeiro cartão vermelho em jogos oficiais desde que joga em um clube nos 5 principais campeonatos europeus (289 jogos).

- No gol de Daniele Rugani foi a primeira assistência de Paulo Dybala neste campeonato.

- Foi a primeira vez que Rugani marca um gol e faz uma assistência em uma partida da Serie A.

- Nesta rodada, a Juventus marcou seis gols com apenas cinco chutes no gol (1 gol foi contra, e Bizzarri não defendeu nenhum chute).

- Stipe Perica partindo como titular encontrou o gol em todos os últimos três jogos da Serie A.

- Nenhuma partida viu mais cartões como está na Serie A (8 cartões, 7 amarelos e 1 vermelho).