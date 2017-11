Números da 12ª rodada do Campeonato Italiano

Recorde de finalizações para a Juventus em uma partida nesta temporada (todas as competições): 27 conclusões totais.

5 dos 9 gols de Cuadrado na Serie A com a Juventus vieram de um cruzamento da esquerda (3 Alex Sandro, 1 Asamoah, 1 Douglas Costa).

Higuain comemorou a 50ª presença na Série A com a Juve: até agora o argentino em bianconero marcou 31 gols e providenciou seis assistências na Serie A.

O Benevento não jogou nenhuma vez na área da Juventus no 1º tempo, no 2º tempo jogou 3 no total.