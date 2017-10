Números da 11.ma rodada do Italiano

MILAN-JUVENTUS

Foram 165 jogos entre Milan e Juventus até aqui na Serie A: os Bianconeros estão com 61 vitórias contra 49 dos Rossoneros e 54 empates, 213 gols para o Milan contra 227 para a Juve.

Os rossoneros apenas contra o Inter perderam mais jogos na Série A (62V).

A Juventus venceu 8 dos últimos 9 encontros com o Milan no campeonato: completa o quadro a vitória do Milan no último desafio disputado no San Siro (1-0, gol do Manuel Locatelli).

Nos últimos 7 jogos de campeonato entre as duas equipes no San Siro, o Milan nunca conseguiu marcar mais de um gol (cinco no total).

O Milan não marca gol em casa a dois jogos do campeonato, não chega a três jogos internos sem gols na Serie A desde dezembro de 2007 (quatro consecutivos nesse caso, o quarto jogo foi contra a Juve).

A Juve nas últimas sete partidas fora de casa, viu ambas equipes marcarem gols com uma média de 4,7 (gols marcados).

Em particular, é desde agosto de 2010 que os Bianconeros não são alvo de 8 jogos de fila fora de casa.

31 gols até agora para Juventus nesta temporada (melhor ataque): era desde da temporada 1951/52 (sempre a Juve) que uma equipe não marcava 31 gols nos primeiros 10 jogos da Serie A.

De um lado a Juventus é a única equipe a ter marcado o 1º gol em todos os 10 jogos na Série A, por outro lado o Milan perdeu todos os 4 jogos nesta temporada em que ele sofreu o 1º gol.

Nenhuma equipe marcou mais gols de cabeça que a Juventus neste campeonato(4) - O Milan no entanto, é um dos três times que ainda não marcou neste parcial.

Nikola Kalinic que marcou um gol contra o Chievo, ele também encontrou também o caminho do gol nos últimos três jogos contra a Juventus.

Gonzalo Higuaín marcou 4 gols nos 4 primeiros jogos na Série A contra o Milan, mas nos últimos 4 jogos não marcou contra os rossoneros.