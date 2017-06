Muntari: "Razzismo anche a Crotone: pronto allo sciopero"

La battaglia di Sulley Muntari contro il razzismo continua. Il centrocampista ghanese del Pescara, parlando alla CNN, ha raccontato di aver sentito altre urla contro un giocatore di colore nella partita con il Crotone e di essere pronto a chiedere uno sciopero dei calciatori in serie A.



"Domenica (Pescara-Crotone all'Adriatico, Muntari rimasto 90' in panchina ndr) ho sentito arrivare dalla tribuna urla rivolte a un giocatore in campo: come si fanno ad affrontare cose come queste? Se ne parla una settimana e quella dopo succede ancora. Poi passa un mese sotto silenzio e, se ricapita, solo allora se ne riparla". Considerando i calciatori scesi in campo, l'episodio potrebbe essere rivolto a Coulibaly o Bahebeck del Pescara oppure a Acosty o Simy del Crotone.



Muntari ha poi spiegato come sarebbe in prima linea in caso di uno sciopero dei calciatori di serie A per la lotta al razzismo e di come la situazione nella società sia peggiorata forse per cause economiche: "C'è frustrazione, poco lavoro. Tanti stranieri vengono a lavorare nel proprio Paese e le persone non sono abituate. Il mondo sta cambiando".