Muntari: "Il Milan resterà sempre la squadra del mio cuore"

Pescara-Milan è una partita particolare per Sulley Muntari, che ritrova i rossoneri da avversario. "Era e resterà sempre la squadra del mio cuore. Non mi pare nemmeno di essere in ritiro con il Pescara, ma di essere arrivato qui con il Milan per giocare contro il Pescara... Sarà come giocare contro mio fratello" sottolinea il centrocampista ghanese alla Gazzetta dello Sport.



L'ex giocatore milanista è stato protagonista nel 2012 del famoso episodio del gol non dato nella sfida tricolore con la Juventus: "Anche se lo avessero convalidato probabilmente non sarebbe bastato per lo scudetto. La verità è che loro con Conte si sentivano dei leoni. Quello scudetto perso e il fatto di non aver chiuso la carriera al Milan sono i miei rimpianti più grossi".



Il club di via Aldo Rossi è in procinto di cambiare proprietà e Muntari usa parole al miele nei confronti di Galliani: "Non smetterò mai di ringraziarlo: poteva cancellarmi il contratto (dopo l'infortunio riportato mentre giocava in vacanza con gli amici ndr) e invece mi ha aspettato e curato come un figlio. Aveva a che fare con tanti campioni, io in fondo chi cavolo ero? Galliani è l'emblema del calcio nel mondo. Il pallone senza di lui è come il pallone senza Totti e Buffon. Faccio fatica nel pensare a un Milan in mani straniere".



In mani straniere è già passata l'Inter: "Non è vero che mi sono lasciato male con i nerazzurri. C'erano un paio di persone che non mi piacevano. Nessun rancore. Lì ho vissuto il momento più alto della carriera con la conquista della Champions".



Il presente è a tinte biancazzurre: "La salvezza è ancora alla portata. Co la nostra qualità potremmo stare fra le prime dieci. Oddo è stato bravo, è uno che non urla mai e si fa capire bene. Diventerà un grande allenatore. Zeman invece è come un padre, come l'insegnante delle elementari: basta seguire quello che dice e ti viene tutto facile".



Non è affatto facile, a quanto pare, capire invece che bisognerebbe parlare di "Muntari Sulley": "Vorrei ricordarlo ancora una volta, anche se tanto non cambierà nulla: Muntari è il nome, Sulley il cognome".



Spazio infine ai progetti per il futuro: "Non bevo e non fumo, quindi gioco ancora 6-7 anni e poi mi tolgo del tutto dal clacio. Mi vedo meccanico, di quelli con le mani sporche di grasso, a smanettare sotto le macchine".