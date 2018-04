Morte Astori, oggi l'autopsia e giovedì i funerali a Firenze

Mentre la famiglia di Davide Astori vive tremendi momenti di lutto e il calcio italiano cerca di rimettersi in moto, parallelamente procede l'attività della Procura di Udine per cercare di stabilire con certezza le cause della morte dell'ex capitano della Fiorentina. Antonio De Nicolo, procuratore capo di Udine, ha fatto il punto: "Abbiamo aperto un procedimento penale con ipotesi di omicidio colposo, allo stato attuale a carico di ignoti: un atto necessario per eseguire l'autopsia sulla salma che verrà eseguita domani".



L'autopsia, i cui risultati arriveranno in 60 giorni, dovrà accertare eventuali reati come ad esempio "se qualcuno gli abbia dato qualcosa", ipotesi, che al momento, "è puramente astratta". Il procuratore ha poi precisato che Astori "era già morto da alcune ore quando è intervenuto il medico legale". Davide è stato trovato sotto le coperte e nella stanza, secondo quanto riportato da fonti investigative, non è stato riscontrato nulla di anomalo.



"È un dovere accertare se la morte di Astori è avvenuta per tragica fatalità o se qualcuno avrebbe dovuto percepire qualcosa - le parole di De Nicolo - in questo momento non c'è nessuna responsabilità di qualcuno, che ci sembra potrebbe rispondere di qualcosa". L'avvio di questa procedura giudiziaria "ci permette di individuare responsabilità se ci sono in chi lo seguiva". È stata acquisita anche la documentazione sanitaria relativa ad Astori in possesso della Fiorentina che ha dato la disponibilità a fornire il materiale.



I funerali, come fa sapere la Fiorentina, si terranno giovedì alle 10 a Firenze nella Basilica di Santa Croce mentre la camera ardente verrà allestita e aperta nella gornata di mercoledì a Coverciano.

