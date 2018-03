Morte Astori, il procuratore di Udine: "Cause naturali"

"L'idea è che il giocatore sia deceduto per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali", anche se "strano che un professionista così monitorato venga colto da un malore così senza segni premonitori ma tutto è possibile. L'imponderabile può sempre succedere". Lo ha detto il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo in merito al decesso di Davide Astori, come riportato dall'Ansa.



La Procura, che con il pm Barbara Loffredo sta coordinando gli accertamenti sul decesso del capitano viola, attenderà il primo esito dell'ispezione esterna che il medico legale Carlo Moreschi condurrà nella giornata di oggi sul calciatore prima di decidere se disporre l'autopsia. Esame autoptico che, è presumibile, potrebbe essere disposto nei prossimi giorni.

Il professor Carlo Tranquilli, specialista in medicina dello sport e a lungo medico della nazionale di calcio under 21, ha parlato così della morte di Astori: ''Purtroppo non c'è niente di nuovo, con i controlli si abbassa di molto il rischio di morte improvvisa ma non la si può evitare al 100%''.



In Italia, dove vige un obbligo di legge che impone una opportuna schedatura sanitaria per i professionisti dello sport, i controlli sono molto più estesi rispetto agli altri Paesi. ''Nel nostro Paese si fanno più controlli e come noi sono pochi nel mondo - sottolinea Tranquilli - Con lo screening che facciamo noi e i controlli pre-gara per gli atleti professionisti si possono abbassare i rischi di morte improvvisa dell'89%. Ma purtroppo ci sono patologie che sfuggono. Negli sportivi under 35 possono capitare patologie nascoste come le cardiomiopatie ipertrofiche o una displasia aritmogena. Ci sono poi patologie intercorrenti legate a malattie infettive che possono portare ad una miocardite".