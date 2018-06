Moratti: "Nainggolan decisivo. Coutinho? Conoscevamo le sue doti"

Tra gli spettatori dei Mondiali c'è anche Massimo Moratti. "L'Uruguay ha vinto e mi fa piacere perché ha grande tradizione e storia. Passione per La Celeste grazie a Recoba? No, anche prima. Comunque penso che anche le altre big a poco a poco carbureranno nel corso della competizione. Favorite non ce ne sono, è difficile per me scegliere senza l'Italia" le parole dell'ex presidente dell'Inter al nostro Marco Barzaghi.



In Russia si sta mettendo in luce un giocatore che ha vestito la maglia nerazzurra: "Sapevamo che Coutinho era un giocatore di classe e lo avevamo comprato per questo. Qui non era riuscito a rendere molto, al Liverpool ha fatto benissimo pur non avendo vinto tanto. Con il Brasile e il Barcellona potrà conquistare trofei".



Si passa quindi alle vicnede interiste: "Nainggolan? L'Inter aveva già una buona squadra ma lui può essere decisivo per fare bene insieme agli altri ottimi acquisti. Suning è una grande società, si è già mosso abbastanza sul mercato e se avrà ancora più libertà (dal governo cinese ndr) la sfrutterà".