Moratti: "Mercato Milan? Mi ha sorpreso. Prenderei Ibrahimovic"

Massimo Moratti a tutto campo in un'intervista a Radio Uno. L'ex presidente dell'Inter giudica il mercato dei nerazzurri e quello dei cugini, e non manca di dare qualche consiglio alla società di corso Vittorio Emanuele. Ecco le sue principali dichiarazioni.



"Il Milan si sta muovendo molto bene, non me lo aspettavo, sono stati bravi a risolvere la questione Donnarumma e hanno un buon allenatore. Se mi dà fastidio vedere Bonucci al Milan? Era interista, adesso Juve o Milan non fa differenza, la Juve comunque fa sempre acquisti molto azzeccati, bisogna vedere se supererà la botta della Champions ma con l'allenatore che hanno e i grandi giocatori sapranno essere professionisti".



"Abbiamo sempre in mente Mourinho come esempio, ma Spalletti ha un grande carattere, e questo aiuterà la squadra. Qualche punto di riferimento professionale ci vuole, Borja Valero lo è, penso che l'Inter abbia bisogno spaventoso di rafforzare la difesa. Speriamo che Icardi possa esprimersi con continuità. I mezzi li ha ma deve dimostrarlo nelle partite difficili, sarebbe bello se fosse accompagnato da un altro grande attaccante ma queste sono cose che competono all'allenatore".



"Il rapporto con la nuova proprietà cinese? Io mi tengo informato di quello che fanno, loro sono molto cortesi con me e mi auguro che abbiano successo. Ibra? Lo prenderei sempre, deve superare il suo malanno ma penso che troverà una squadra molto forte se desidera rimettersi in pista".