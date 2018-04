Moratti: "Inter impoverita senza Sabatini"

Massimo Moratti interviene sulla separazione tra Walter Sabatini e Suning "Non so molto della vicenda Sabatini, ho letto sul giornale. Era un valore aggiunto per esperienza ma avrà avuto le sue ragioni e la società sarà d'accordo. Suning avrà la forza di andare avanti ugualmente anche se sarà impoverita dalla sua assenza", sottolinea l'ex presidente dell'Inter a Telelombardia.



Arriva quindi una rassicurazione ai supporter del Biscione: "Anche io sono un tifoso nerazzurro, ma credo che si possa stare tranquilli. Sono cose che capitano in società nonostante sia un dispiacere".



Moratti infine esclude un rientro in società: "No in questo momento non ci penso e credo che gli azionisti che sono lì hanno forza e valore per portare bene avanti le loro cose".