Moratti in esclusiva a Premium Sport: "De Boer ha dimostrato quanto vale"

E' un Massimo Moratti raggiante quello intercettato dal nostro inviato Alessio Conti davanti ai suoi uffici di Milano dopo la bella vittoria per 2-1 della sua Inter contro la Juventus campione d'Italia: “E' un lunedì molto bello perché la squadra ha giocato molto bene - ha detto ai microfoni di Premium Sport - è stata un’ottima risposta dopo la brutta figura di giovedì. Sembrava ci fossero molte difficoltà, invece è stato bravissimo l’allenatore come anche i ragazzi, Icardi in testa”.

Allenatore che ha vissuto una settimana difficile, ma in cui Moratti dichiara di avere grande fiducia: “De Boer è giusto che stia tranquillo, una vittoria di questo genere dà fiducia, ha dimostrato di saper far bene anche i cambi. Non era una partita semplice e lui ha ha saputo condurla in porto. Con l'umiltà e la professionalità che ha dimostrato sono convinto che farà bene”.

Prima della gara contro i bianconeri San Siro e i suoi 76.484 spettatori (record d'incassi per la Serie A) hanno omaggiato Materazzi e Milito, grandi protagonisti del Triplete 2010: “Effetto Triplete? Purtroppo non ho visto la premiazione - ammette Moratti - ma certamente queste cose aiutano per fa capire ai giocatori che giocano per una squadra che deve avere orgoglio e ieri l’hanno dimostrato”.

Infine un giudizio sui nuovi arrivi: “Joao Mario è molto bravo, anche Banega ha giocato molto bene. Sono molto soddisfatto dei nuovi arrivi, il mercato è stato fatto bene, molto bene anche quelli dell’anno scorso come Perisic, che sa sempre essere al posto giusto. Oggi c’è da essere molto felici” ha concluso l'ex numero uno interista.