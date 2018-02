Moratti: "Il calcio ai calciatori. Riva-Juve? Mio padre bloccò tutto"

Massimo Moratti si confessa in un'intervista rilasciata al quotidiano La Nuova Sardegna, terra nella quale opera la sua Saras, parlando dello sport che lo ha visto protagonista come presidente dell'Inter: "Ho la speranza che chi prenderà in mano le redini della Federazione metta le cose a posto. In questo momento serve mettere da parte le ambizioni personali, dare risposte alla gente, ai tifosi. Che poi non chiedono la luna ma solo trasparenza, capire quello che sta succedendo. Io sono da sempre nel calcio e non ho capito quello che accade. Non è un bel segnale".



Moratti si dice anche d'accordo sull'assioma "il calcio ai calciatori": "Mi fa male vedere gente come Del Piero, Maldini, Baggio, ma anche altri, non fare parte di questo mondo. I calciatori hanno esperienza diretta, idee, cultura e soprattutto sanno cosa vuol dire rispettare le regole".



E poi c'è la sua Inter per la quale avrebbe sottratto al Cagliari giocatori come Pierluigi Cera e, oggi, Barella. "Intanto c'è stato Matteoli, un ragazzo che teneva unito lo spogliatoio", ricorda. Non poteva mancare un accenno al calciatore rossoblù più noto, Gigi Riva. Moratti racconta: "Mio padre ha fatto in modo che Riva non si muovesse dalla Sardegna", quando la Juventus stava trattando per la cessione in bianconero dell'attaccante.