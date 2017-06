Montolivo: "Grazie a chi mi ha pensato, una carezza a chi mi vuole male"

Due giorni dopo l'operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, Riccardo Montolivo rilascia la prima dichiarazione ufficiale dopo l'infortunio e, per farlo, si serve dei social network. Queste le parole del capitano del Milan: "Grazie di cuore a tutte le persone che hanno speso un pensiero per me... Tifosi, colleghi, addetti ai lavori. È stato bello, in un momento così faticoso, ricevere così tanti attestati di stima e affetto. E una carezza a tutti quelli che mi hanno augurato la rottura di tibia e perone, la rottura di tutti i legamenti e la morte... Con l'augurio che la vita riesca a farvi crescere in educazione e rispetto dell'essere umano".