Montolivo, continua la guerra ai social: "Danno voce agli imbecilli"

Sono passati 40 giorni dal drammatico infortunio di Riccardo Montolivo, che ha riportato la rottura del crociato durante Italia-Spagna del 6 ottobre scorso.



Il centrocampista del Milan aveva polemizzato nel post-partita per i sonori fischi che avevano accompagnato la sua uscita dal campo, peraltro in barella: "Fischiare uno che esce in barella è scandaloso, per chi ha un minimo di sensibilità - le sue parole nel corso di un'intervista a Repubblica -. E i social, come disse Umberto Eco, hanno dato voce a legioni di imbecilli. Internet è un mondo senza regole: utile, ma da usare con raziocinio".



Il suo rapporto con gli haters e coi leoni da tastiera è controverso, ma il capitano rossonero non si era fatto pregare e aveva risposto a tono alle critiche dopo l'infortunio: "Mi è venuto spontaneo. Rispetto le critiche, ma nell'ultimo periodo si è esagerato sui social, senza filtri. Molti si saranno riconosciuti nel mio post. Ho ricevuto tanti messaggi di solidarietà e affetto, di compagni, avversari, atleti di altri sport".



Un momento difficile, dunque, ma addolcito dalla solidarietà dei compagni. Anche dei più illustri rivali, come Gigi Buffon: "Non ha avuto paura di prendere una posizione forte, anche contro una parte di tifosi probabilmente della sua squadra".



Non manca un consiglio ai colleghi più giovani, esortati a fare un uso prudente dei social: "Allo stadio, dove parte del pubblico mi ha applaudito, entra in gioco il campanilismo: il tifo fa perdere lucidità. E i social diventano valvola di sfogo contro sportivi o personaggi pubblici. I social li uso per i contatti e per informarmi. L’età mi permette di gestirli. Ma ai colleghi più giovani consiglio di farsi seguire da professionisti della materia".



L'ex Fiorentina ha comunque trovato un risvolto positivo della vicenda: "Capisci chi ti sta vicino sempre e chi solo per convenienza. Mi godo la famiglia e mia figlia. Nel mio recinto restano in pochi. I compagni del Milan, a Verona, hanno sventolato la mia maglietta. Non piaccio alla critica, ma a compagni e allenatori sì. A Firenze fui votato capitano - ha concluso, con una promessa -. A 31 anni non voglio che la mia ultima immagine in Nazionale sia quell'uscita in barella dallo Juventus Stadium".