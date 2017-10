Montero: "Strana l'esclusione di Chiellini dalla lista del Pallone d'Oro"

"Se mancasse Messi sarebbe scandaloso, ma lasciare fuori dall’elenco un difensore di livello mondiale come Chiellini è comunque molto strano, soprattutto perché nell’ultimo anno Giorgio è arrivato in finale di Champions con la Juve". Paolo Montero, ex centrale bianconero e ora tecnico del Rosario Central, esprime a Tuttosport la sua sorpresa per l'assenza di Chiellini dalla lista dei 30 candidati alla vittoria del Pallone d'Oro.



Non manca invece Paulo Dybala: "E’ intelligente e si vede nei goal, legge in anticipo dove può arrivare la palla. Il futuro dipenderà da lui, potenzialmente è un giocatore che può vincere il premio".



Oltre alla Joya nella Juve sta guadagnano posizioni anche Rodrigo Bentancur: "E’ un giovane di livello top. Non sono stupito perché parliamo di un ragazzo che è arrivato in Argentina molto giovane e a 18 anni già indossava la maglia del Boca, alla Bombonera. Era titolare e si è laureato campione. Può giocare bene o male, ma una cosa è certa: la personalità non gli manca. Lì la pressione è alta come alla Juventus. Bentancur ha una bella lettura del gioco. E poi è tosto, come la maggior parte degli uruguaiani".