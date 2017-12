Montella 'punge' il Milan: "Il mercato? Non rispondo..."

"Ero tranquillo e non sospettavo niente, giuro. Niente, ero pronto per l'allenamento a Milanello, come sempre, un giorno. Mi ha accolto Mangiarano, il nostro segretario generale, che mi ha accompagnato dal direttore. Lì Mirabelli mi ha detto che nella notte avevano maturato la decisione. Il fuso orario ha fatto il resto. Credo sia una scelta più della proprietà che dei dirigenti". Vincenzo Montella ricostruisce in in'intervista alla Gazzetta dello Sport la giornata di lunedì, quella dell'esonero da parte del Milan.



Esonero che lascia perplesso l'ex tecnico rossonero: "Mi ha sorpreso la tempistica, c'erano momenti in cui sarebbe stato più plausibile. Stavolta invece la squadra stava dando le sue risposte, sia a livello tecnico che di temperamento".



Qualche perplessità sembra emergere anche per la campagna acquisti del club di via Aldo Rossi: "Al posto della società avrei fatto quel tipo di mercato in estate? Posso non rispondere a questa domanda?"



Ora tocca a Gattuso e il calendario sembra dare una mano al nuovo allenatore: "Ecco qui sento di poter dire con un po’ di presunzione che ce l’avrei fatta anche io. C’era un filotto di partite sulla carta più semplici in cui potevamo infilare una serie di buoni risultati e che sinceramente pensavo di meritare per come stavamo giocando. Ma accetto serenamente questa scelta e anzi ringrazio tutti per l’opportunità e per l’orgoglio che mi porterò sempre dietro di aver allenato la squadra che tifavo da bambino"



Nessun problema dunque con la società: "Mi sono sentito sempre sostenuto. E confermo: nessuno screzio con Mirabelli, mai. E neppure con un giocatore. Ho lavorato benissimo e se proprio doveva finire volevo finissse così. Dopo aver lavorato tanto e bene e con la coscienza a posto".