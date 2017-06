Montella, profilo basso: "Ricordate l'Inter dell'anno scorso?"

E' soddisfatto Vincenzo Montella dopo la vittoria di Verona che porta il Milan al secondo posto in classifica: “Non ero molto contento del primo tempo, poi nella ripresa abbiamo legittimato la vittoria, abbiamo sofferto un po’ troppo contro un ottimo Chievo. E’ stata un gara molto intensa e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Dedico anche io la vittoria a Montolivo che sentiamo vicino e presente. La gara di Locatelli? E’ un ragazzo giovanissimo, ha fatto una buona prova, può crescere, deve essere meno timido. Dopo l’ammonizione è stato intelligente e ha giocato con la testa: è una risorsa importante" ha detto il tecnico.

"Sento il profumo d’Europa? Sì, ahimè sì, perché sabato prossimo giochiamo contro la Juve che è una delle squadre più forti d’Europa scherza Montella, che non vuol sentir parlare di sfida scudetto contro i bianconeri sabato prossimo - Questi discorsi non ci appartengono, dobbiamo tenere un profilo basso. L’anno scorso l’Inter fino a gennaio era prima, sembrava avesse già vinto lo scudetto e poi sappiamo come è finita. L’obiettivo stagionale? Il nostro obiettivo è tornare in Europa, è troppo tempo che questa squadra, per le qualità che ha, sta fuori dalle coppe. Questi ragazzi hanno bisogno di fiducia e i risultati aiutano i giocatori a esprimersi meglio e aumentano la consapevolezza in noi stessi. La squadra deve sempre avere questa voglia per puntare all’Europa".

"Perché la sostituzione di Lapadula? Ha fatto un partita di grande volontà e di grande impegno. Nel primo tempo la squadra non l’ha supportato molto, nel secondo ha fatto meglio, poi l’ho visto un po’ stanco e l’ho tolto. Sono molto contento della sua prestazione. Niang indispensabile per il Milan? Ha fatto una grande partita, sta crescendo molto nella partecipazione con la squadra e nell’attenzione nella gara. Mi piacerebbe che diventasse un leader perché ha le caratteristiche per esserlo".

Niang: "Restare umili"

Nell'immediato post partita l'autore del secondo gol, M'Baye Niang si è fermato ai microfoni di Premium: “Abbiamo dato tutto, ci siamo meritati questa vittoria e volevamo festeggiarla con i nostri tifosi. Vittoria dal profumo d’Europa? Se vogliamo fare un grande campionato dobbiamo saper vincere questo tipo di gare, poi se continueremo a vincere potremo parlare d’Europa più facilmente. Secondi insieme alla Roma? Sì, ma dobbiamo rimanere umili perché il campionato è solo all’inizio ma se continuiamo così ci toglieremo delle soddisfazioni. Io senatore di questa squadra giovanissima? Cerco sempre di dare il massimo per questa maglia perché non dobbiamo dimenticare che siamo al Milan e dobbiamo dare tutto per vincere. La mia esultanza per Montolivo? L’ho fatto col cuore per fargli l’in bocca al lupo e perché spero torni presto”