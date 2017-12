Montella: "Non me l'aspettavo ma ho la coscienza a posto"

Vincenzo Montella non è più l'allenatore del Milan: la decisione, comunicatagli da Massimiliano Mirabelli in mattinata, è diventata ufficiale intorno alle 11 quando l'ormai ex tecnico rossonero era già a Milanello dove ha potuto salutare squadra e personale.



Uscendo dal centro sportivo milanista, Montella ha commentato così: "Fa parte del mio mestiere, è il mio primo esonero in corsa. Mi spiace lasciare questi ragazzi che mi hanno dato tanto, lasciare questi tifosi e questa maglia ma ho la coscienza a posto perché ho fatto del mio meglio. Ho commesso degli errori ma meno nelle ultime settimane"



E ancora: "Non me l'aspettavo come tempistica visto come ha giocato la squadra ieri ma è comprensibile che la società non sia soddisfatta dei risultati. Con i calciatori e la società rapporto ottimo". Infine sull'ipotesi Nazionale: "Lasciatemi godere un po' di riposo...vedremo".



Prima, aveva rilasciato altre dichiarazioni: "Ringrazio Fassone e Mirabelli, so che il calcio va così e auguro a Gattuso il meglio: è una persona leale di cui fidarsi. Nell'immediato non sono stati rispettati programmi e ambizioni, la colpa è solo mia. Ho detto alla squadra che riusciranno ad uscire da questa situazione".



Poco prima aveva scritto anche su Twitter: "Un onore allenare questo gruppo, auguro a Gattuso di riportare il Milan dove merita".