Montella: "Milan, zero alibi: il vento è cambiato"

Ripartire da un 5-1 e da un obiettivo già raggiunto è sicuramente più semplice: ora Vincenzo Montella spera di completare l'opera avviando la grande rimonta in campionato considerando che, a partire dalla sfida col Torino, il Milan affronterà solo squadre che le stanno dietro in classifica fino al 28 gennaio.



"Non ci sono partite facili e tra quelle che affrontiamo, il Torino è la più attrezzata perché ha qualità, giocatori forti e un tecnico preparato. Può dar fastidio e avvicinarsi alle grandi. La squadra sta bene. Abbiamo qualche giocatore che non è al 100% ma non vogliamo alibi, da adesso abbiamo la possibilità di avere la testa libera e concentrarci solo sul campionato con settimane tipo e tempo per lavorare. Abbiamo bisogno di vincere, ma sappiamo che in ogni partita può succedere di tutto".



"Pochi punti con le grandi? I numeri non mentono quasi mai ma vanno interpretati. Con le big abbiamo fatto buone prestazioni, ad eccezione di due sfide, e stiamo cercando di avvicinarci. Con le medio-piccole invece stiamo facendo il nostro dovere. Il miglior Milan a Doha contro la Juve? Quella gara fu Davide contro Golia, figlia di mesi di lavoro continuo e senza intoppi. Oggi non sta succedendo ma stiamo portando avanti un'idea di calcio, quella che sarà il Milan di domani: ci mancano i gol dei centrocampisti, ma a loro chiedo cose diverse rispetto all'anno scorso".



"Bonucci con l'Austria Vienna ha fatto un'ottima partita a livello difensivo e anche a livello di guida della linea. Ha commesso solo quell'errore sul gol loro, nel quale è pure scivolato, ma per il resto ha fatto molto bene. Poi è cambiato il vento perché se facciamo un errore, e vinciamo 5-1, significa che qualcosa è cambiato".



Poche anticipazioni di formazione: "Montolivo sta facendo bene, non so se giocherà. André Silva? Ha giocato titolare la metà della partite, Kalinic è più esperto per certe gare. Poi magari possono giocare insieme".